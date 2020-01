L’Expo-sciences, de retour à l’école secondaire Bernard-Gariépy

C’est avec enthousiasme que l’école secondaire Bernard-Gariépy tient son rôle d'hôte de l’Expo-sciences les 15 et 16 janvier prochain. Pour cette édition, une cinquantaine d’élèves de la concentration Sciences de première et de deuxième secondaires présenteront au grand public les résultats de leurs recherches expérimentales et documentaires.

À cette occasion, les visiteurs auront l’occasion d’apprendre de façon originale et divertissante des notions reliées à divers domaines scientifiques. Par ailleurs, lors de cette édition, huit projets seront sélectionnés pour participer à la finale régionale de l’Expo-sciences.

Il est important de rappeler qu’à chaque année, des élèves de première et deuxième secondaires des écoles de la Commission scolaire de Sorel-Tracy s’illustrent lors des finales régionale et provinciale de l’Expo-sciences. L’école secondaire Bernard-Gariépy accueillera les visiteurs à la bibliothèque de l’école et ce, selon l’horaire suivant: le mercredi 15 janvier, de 9h à 11h50, de 13h à 14h25 et de 18h à 20h. Les visiteurs seront également les bienvenus le jeudi 16 janvier de 9h à 11h50 et de 13H à 14h25.