Quatre journées pour profiter des Plaisirs d’hiver en janvier et février !

La 10e édition des Plaisirs d’hiver de la Ville de Sorel-Tracy propose quatre événements au cours desquels la population est invitée à profiter de l'hiver en s'initiant à des activités en plein air: randonnée hivernale et soirée de contes (25 janvier), fête des neiges (26 janvier), rendez-vous cardio (9 février) et olympiades des quartiers (16 février).

Randonnée hivernale à la frontale et soirée de contes

De nouveau cette année, la Ville de Sorel-Tracy s’associe au parc régional des Grèves pour offrir une randonnée hivernale suivie d’une soirée de contes. Cette activité aura lieu le dimanche 25 janvier dès 18 h au parc régional des Grèves (accueil Sorel-Tracy).

Apportez votre lampe frontale et vos raquettes, puis laissez le guide vous faire découvrir le côté féérique de la forêt un soir d’hiver. La randonnée sera suivie dès 20 h d’une soirée de contes avec Sylvain Rondeau, le forgeron conteur, autour du feu à l’intérieur du chalet d’accueil. De même, ne pas oublier d'apporter sa tasse pour profiter des breuvages chauds offerts gratuitement.

Fête des neiges

Une programmation variée et divertissante est présentée dans le cadre de la Fête des neiges le dimanche 26 janvier de 11 h à 16 h au carré Royal. Les activités offertes gratuitement sauront amuser petits et grands toute la journée: animation musicale, danses amusantes, grands jeux collectifs, défis parents-enfants, karts à pédales, parcours à obstacles, jeux gonflables, soccer sur neige, feu en plein air, patinage et jeux libres dans la neige.

Profitez de votre sortie pour visiter la mini-ferme spécialement aménagée pour l’occasion; vous pourrez caresser et nourrir moutons, lama, âne, poney et alpaga. Idem: ne pas oublier sa tasse pour profiter des breuvages chauds !

Les rendez-vous cardio Pierre-De Saurel

Une séance d’exercices alliant les programmes cardio f.i.t. et plein air zen est offerte le dimanche 9 février de 14 h à 15 h au carré Royal. Cette activité, présentée dans le cadre des rendez-vous cardio Pierre-De Saurel, est animée par Caroline Vallée de Cardio Plein Air. C'est aussi l'opportunité d'apporter vos patins et profiter de la patinoire extérieure avant ou après l'activité.

Olympiades des quartiers

Des olympiades citoyennes en plein air sont organisées le dimanche 16 février de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h au parc Dorimène-Desjardins. Les citoyens de tous âges sont conviés, en famille, en couple ou entre amis, pour relever librement des défis physiques, ludiques, actifs, accessibles et simples. Plus vous traversez d'épreuves, plus vous accumulez de points pour votre quartier. Une activité cocasse destinée aux 3 à 83 ans! Avec vos conseillers municipaux qui participent avec vous le jour de l’activité, faites triompher votre quartier!

Pour tous les événements, il faut noter que certaines activités peuvent être annulées en raison des mauvaises conditions météorologiques. Pour connaître la programmation complète des activités, consultez la section Plaisirs d’hiver 2020 sur le site de la Ville de Sorel-Tracy. Pour plus d’informations, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.