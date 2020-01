Agriculture : un forum pour que les femmes osent faire le saut

Le 19 février se tiendra à Saint-Hyacinthe le forum intitulé "Femme et implication : deux réalités conciliables dans le cadre du programme Embarque! piloté par les Agricultrices du Québec et organisé par les Agricultrices du Centre-du-Québec, de la Montérégie Est et de la Montérégie Ouest, et ce, en collaboration avec le Secrétariat à la condition féminine.

À travers des conférences, des discussions et d’un atelier de travail, ce forum vise à outiller davantage les femmes réfléchissant à faire le saut dans les instances agricoles ainsi que celles déjà en poste désireuses de renouveler leur mandat. Il servira aussi à aider les organisations à impliquer davantage de femmes dans les sphères d’influence.

« Le monde agricole et forestier est traditionnellement masculin, mais 27 % des propriétaires et copropriétaires d’entreprises agricoles sont des femmes alors qu’elles ne représentent que 12 % des élues de l’Union des producteurs agricoles (UPA). J’invite toutes les personnes (hommes et femmes) qui se sentent interpellées par la mixité au sein des conseils d’administration, qu’elles proviennent du milieu agricole, mais aussi d'autres secteurs d’activités, à prendre part à la journée », explique la présidente des Agricultrices de la Montérégie Est, madame Hélène Frappier.

Les participants auront droit à une programmation prometteuse et dans l’air du temps. Des panélistes en provenance de différents horizons viendront exprimer leurs points de vue sur des sujets tels que : la place des femmes dans l’espace politique, le mentorat d’affaires ainsi que la conciliation travail-famille-implication. Ils auront notamment le plaisir d’entendre une causerie regroupant des élues issues des trois paliers gouvernementaux ainsi qu’une conférence de Marie Bouillé qui connaît très bien les enjeux et les réalités des femmes en agriculture et ceux de l’implication politique.

Pour obtenir plus d’informations sur l’horaire détaillée de la journée et sur les modalités d’inscription, consultez la page Web. L'événement aura lieu le mercredi 19 février de 9 h à 16 h au Centre BMO, 2730 avenue Beauparlant, Saint-Hyacinthe. Le coût est de 10 $ (plus taxes) et non membre, 20 $ (plus taxes).