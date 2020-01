Parc éolien: un record de production électrique de 61 494,824 MWh en 2019

Alors que Parc éolien Pierre-De Saurel (PARC) annonçait un premier trimestre record au début de 2019, c'est finalement toute l’année qui l'aura été. PARC a en effet enregistré une production électrique totalisant 61 494,824 MWh (mégawattheure), alors que l’entente avec Hydro-Ouébec exigeait 51500 MWh par année.

Comme jeune entreprise en énergie renouvelable, la production de PARC s'améliore progressivement. "Les processus d’entretien sont continuellement révisés et les équipes de travail profitent d’une formation continue habilement encadrée par la firme OPIS, Gestion d’infrastructures inc.", explique-t-on à la MRC Pierre De-Saurel. PARC avait démarré le 28 décembre 2016 et avait enregistré une production d'énergie de 59 397,371MWh en 2017 pour décroître en 2018 avec 56 659,340 MWh.

Les résultats obtenus à ce jour prouvent que les études réalisées dans la région avant la construction du parc éolien étaient justes. La vélocité des vents nécessaire était au rendez-vous cette année, permettant ainsi à ce jeune parc éolien de maintenir une production d’énergie électrique plus que satisfaisante.