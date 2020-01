Les résidences pour personnes âgées de Sorel-Tracy mieux protégées en cas d’incendie

L’équipe de la Division prévention et analyse du risque du Service de protection et d’intervention d’urgence de Sorel-Tracy a travaillé d’arrache-pied afin de mener à bien l’important dossier de la protection des bâtiments par des gicleurs automatiques dans les résidences pour personnes âgées.

Des gicleurs et un plan d'intervention pour les opérations d'urgence

Grâce à l’implication du chef de division Roger Lamanque, des techniciens en prévention des incendies, Philippe Gascon, Francis Gariépy et Myriam Laplante, ainsi que des gestionnaires, propriétaires et responsables d’établissement désireux d’optimiser la sécurité des bénéficiaires, l’ensemble des 14 résidences pour personnes âgées de Sorel-Tracy ainsi que les trois CHSLD sont dorénavant munis de gicleurs. Chacun de ces bâtiments possède également un plan d’intervention pour les opérations d’urgence, permettant d’assurer la protection des occupants et font l’objet d’une visite annuelle des techniciens en prévention afin d’assurer la conformité et la sécurité des lieux.

À des fins de comparaison, dans l’ensemble du Québec selon les plus récentes données, en cas d’incendie, près de la moitié des résidences privées pour personnes âgées ne sont toujours pas munies de gicleurs, malgré le règlement en ce sens adopté en 2015.

La clientèle des résidences pour personnes âgées de Sorel-Tracy peut donc bénéficier de milieux de vie sécuritaire grâce à l’étroite collaboration de le Service de protection et d’intervention d’urgence de Sorel-Tracy.

Pour des renseignements supplémentaires à ce sujet, communiquer avec le Service de protection et d’intervention d’urgence de Sorel-Tracy au 450 780-5600, poste 5200.