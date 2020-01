Formation continue agricole en Montérégie: lesquelles et quand ?

Le développement professionnel continu peut contribuer à l’atteinte d’objectifs professionnels et favoriser l’épanouissement au travail. Étant en constante évolution, le Collectif régional en formation agricole participe à l’élaboration de la formation continue en agriculture. Tour d'horizons des formations continues agricoles à Saint-Hyacinthe en Montérégie, ce mois de février.

La formation continue permet d’acquérir de nouvelles connaissances, de relever de nouveaux défis, d’augmenter la motivation professionnelle et la rentabilité de l’entreprise, de se sentir compétent en tant qu’individu et peut donner un nouveau sens à sa carrière. La formation est un outil important dans le développement des compétences des producteurs, des employés et de la relève agricole.

Voici les formations ayant lieu en février 2020 :



Pour tous les détails et pour s'inscrire, consulter le lien de l'UPA.