Répit à 300 proches aidants: six organismes montérégiens soutenus

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a annoncé l’octroi d’un soutien financier totalisant 185 350 $ à six organismes de la Montérégie pour la réalisation de projets permettant d’offrir du répit à plus de 300 proches aidants.

Ces six structures sont: la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, du Centre Louise Bibeau (St-Hyacinthe), du Parrainage civique de la Vallée du Richelieu (Beloeil), du Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains (St-Hyacinthe), de la Maison de répit l'Intermède (Beloeil) et du Centre Petite Échelle (Longueuil).

« On oublie trop souvent que les proches aidants ont un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie. Ils se donnent sans compter et n’attendent rien en retour. Depuis sa création en 2012, notre Fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

1. Société Alzheimer du Haut-Richelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu): rémunération et frais

Grâce à un soutien financier de 81 161 $ de la FFMSQ, la Société Alzheimer du Haut-Richelieu pourra offrir un total de 4 160 heures de répit à 130 proches aidants de sa région au cours de la prochaine année. L’aide versée couvrira la rémunération et les frais de déplacement des accompagnateurs qui prendront soin des aidés pendant que leurs proches profiteront d’un moment de repos.

2. Centre Louise Bibeau (Saint-Hyacinthe): une nouvelle aire de jeux adaptée

La FFMSQ offre un soutien financier de 49 217 $ au Centre Louise Bibeau afin qu’il puisse apporter des améliorations à ses infrastructures extérieures pour améliorer son offre de répit. L’aide versée permettra à l’organisme de faire l’acquisition d’une aire de jeux adaptée aux besoins d’une clientèle multi handicapée.

3. Parrainage civique de la Vallée du Richelieu (Beloeil): frais de séjours et salaire

Pour une deuxième année, la FFMSQ accorde un soutien financier de 25 472 $ au Parrainage civique de la Vallée du Richelieu afin de permettre la tenue de quatre fins de semaine de répit destiné à une cinquantaine de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l’autisme. L’aide versée couvrira frais de séjours et le salaire de l’intervenant qui prendra soin des aidés pendant que leurs proches aidants profiteront d’un moment de repos.

4. Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains (Saint-Hyacinthe): projet hors domicile

La FFMSQ offre un soutien financier de 18 500 $ au Parrainage civique des MRC d'Acton et des Maskoutains pour la réalisation d’un projet de répit hors domicile destiné à 80 personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme. L’aide versée couvrira une portion des frais d’activités et la rémunération de l’intervenant qui prendra soin des aidés pendant que leurs proches aidants profiteront d’un moment de repos.

5. Maison de répit l'Intermède (Beloeil): deux poussettes

La FFMSQ offre un soutien financier de 4 226 $ à la Maison de répit l’Intermède afin de lui permettre de faire de deux poussettes adaptées afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle à mobilité réduite adulte.

6. Centre Petite Échelle (Longueuil): mobilier spécialisé dans le viseur

La FFMSQ offre un soutien financier de 6 772 $ au Centre Petite Échelle afin de lui permettre de faire l’acquisition de mobilier et d’équipement spécialisé afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle d’enfants et de jeunes adultes ayant un ou plusieurs diagnostics (par ex. trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, visuelle motrice ou auditive, paralysie cérébrale, trisomie 21, maladie orpheline).