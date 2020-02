Sorel-Tracy: la session Olympiades de quartier avec les élus approche

Le but est de faire triompher son quartier, aux côtés des conseillers municipaux qui participent le jour de l’activité. Aucune inscription n'est requise et des collations et breuvages chauds sont offerts au profit des Maisons des jeunes de Sorel-Tracy.

Pour plus de détails, consulter la page Plaisirs d'hiver. Le parc Dorimène-Desjardins est situé au 5350, rue des Soleils.