Les étudiants mobilisés pour l'aide financière aux études

L’Association générale des étudiants et étudiants du Cégep de Sorel-Tracy (AGEECST) est en action aujourd’hui sur son campus, afin de demander au gouvernement québécois d’investir les transferts fédéraux provenant du programme canadien de prêts et bourses étudiants, dans l’aide financière aux études.

L’association étudiante a procédé, au courant de la journée, à un affichage massif dans les couloirs du Cégep. Cette action avait pour but de montrer que la population étudiante est touchée par l’enjeu et a fait la démonstration au ministre Roberge que les étudiantes et étudiants du Cégep de Sorel-Tracy sont mobilisés et déterminés à trouver où se trouve leur aide financière.

197 M$ manquants

« C’est le début d’une série d’actions qui auront lieu partout sur le territoire québécois. Les 197M$ manquants ont un impact considérable sur la situation de précarité étudiante que l’on voit actuellement au Québec », souligne Philippe Clément, président de la FECQ.

La campagne Où est notre argent? menée par les associations étudiantes de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et de l’Union étudiante du Québec (UEQ), demande au ministre Jean-François Roberge et à son gouvernement que les sommes provenant de l’abolition des crédits d’impôts sur les manuels et les études destinées à la communauté étudiante lui soit retournées par le biais de l'aide financière aux études. L'augmentation des transferts reçus du fédéral permettent au gouvernement du Québec de rectifier cette situation en redonnant son dû à la communauté étudiante.