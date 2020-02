La 10e édition des Plaisirs d’hiver a accueilli plus de 1000 participants

Plus de 1000 personnes ont participé aux différentes journées d’activités gratuites en plein air organisées par la Ville de Sorel-Tracy dans le cadre de la 10e édition des Plaisirs d’hiver.

Au menu des activités, les Sorelois ont pu participer à la fabrication d’une mangeoire d’oiseaux, savourer une randonnée familiale en forêt et des contes autour d'un feu, ainsi que la fête des neiges, le rendez-vous cardio Pierre-De Saurel et les olympiades des quartiers. C’est d’ailleurs cette nouveauté qui semble avoir suscité le plus grand intérêt des citoyens.

Les olympiades, une nouveauté gagnante

Les olympiades, présentées au parc Dorimène-Desjardins le dimanche 16 février, proposaient plus de 20 épreuves cocasses imaginées, créées et animées par 25 jeunes bénévoles de 12 à 16 ans issus du camp de jour Plaisirs d’été, du comité jeunesse de la Ville, des maisons de jeunes de Sorel-Tracy et des programmes PEI des écoles secondaires.

Soulignons au passage la présence des membres du conseil Sylvie Labelle, Martin Lajeunesse, Olivier Picard, Patrick Péloquin, Dominique Ouellet, Alain Maher, Jocelyn Mondou et le maire Serge Péloquin, venus encourager leurs concitoyens, relever les défis proposés et lutter pour espérer obtenir le meilleur pointage de participation.

Les trois quartiers s’étant démarqués lors des olympiades sont : Richelieu (Sylvie Labelle) en 1ère position, Des Patriotes (Patrick Péloquin) en 2e position et Saint-Laurent (Martin Lajeunesse) en 3e position.