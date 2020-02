Le Forestier bar remet 591 $ à la Fondation du Cégep

En octobre dernier, Marie-Andrée Gouin et Dominic Bérard, du Restaurant Le Forestier, ont organisé l’événement "Barman d’un soir" au profit de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Suite à cela, récemment, un montant de 591 $ a été remis à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.

Pour l’occasion, Stéphanie Desmarais, directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, Myriam Arpin, directrice générale de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy ainsi que Marie-Philippe Villiard, présidente de l’Association des étudiantes et étudiants du Cégep de Sorel-Tracy étaient derrière le bar pour assurer le service.Plusieurs personnes de la région et de la communauté collégiale se sont réunies pour la cause.

Les sommes amassées serviront à soutenir la réussite des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy puisque la Fondation attribue de nombreuses bourses d’études chaque année. Elle soutient aussi les étudiants démunis, finance des projets de stages à l’étranger et des projets formateurs pour la communauté étudiante, en plus de soutenir le développement technologique du Collège.