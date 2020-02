Un complexe aquatique et un terrain synthétique extérieur: Sorel-Tracy ajuste son tir

La Ville de Sorel-Tracy a déposé hier au gouvernement du Québec son projet de complexe sportif et récréatif. Afin de maximiser ses chances de réussite, le projet a été scindé en deux. Le projet 1 comprend le complexe aquatique qui demeure inchangé avec ses deux bassins et ses jeux d’eau. La section comprenant la surface synthétique et la piste de course fera partie du projet 2 dont la réalisation est reportée.

« Il s’agit d’une décision stratégique et nous devons agir en administrateur responsable, a expliqué le maire, Serge Péloquin. Avec la fin de vie utile de la piscine intérieure actuelle, la région doit prévoir son remplacement et une étude rigoureuse des coûts nous invite à prioriser la section aquatique du complexe. Nous avons confiance que cette fois-ci sera la bonne et que cela répondra aux attentes des utilisateurs ».

Par ailleurs, la Ville de Sorel-Tracy en collaboration avec la Commission scolaire déposera ce printemps comme prévu, une deuxième demande de financement pour un terrain synthétique extérieur à 11 joueurs.

Le budget de 30,5 M$ admissible à une subvention de 20 M$

À la suite des résultats de l’étude de sol du terrain devant accueillir le complexe, les coûts de compaction ont été évalués à plus de 2 M$. De plus, afin de répondre aux exigences du programme de subvention, des sommes importantes devront être investies dans des mesures d’économie d’énergie et de développement durable. Une nouvelle étude des coûts de construction a révélé que, dans le contexte actuel, la Ville de Sorel Tracy devait jouer de prudence et scinder le projet en deux étapes en priorisant d’abord le secteur aquatique.

Le budget de 30,5 M$ admissible à une subvention de 20 M$ permettra d’assurer que la population de la région puisse avoir accès à un équipement de qualité et ne soit pas privée de services considérant l’état de la piscine actuelle.

Construite en 1966, la piscine intérieure actuelle connaît de nombreux problèmes récurrents et est déjà rendue à la fin de son cycle de vie utile. Le complexe aquatique abritera les installations suivantes :