La Maison de répit Halte-Soleil tire la sonnette d'alarme

La Maison Halte Soleil, qui permet aux familles dont un proche vit avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme de profiter d’un précieux répit, attire l'attention sur le manque criant de ressources et sollicite un appui pour continuer d’offrir ce service permanent (24h/24 et 7/7).

Sise rue Filiatrault à Saint-Joseph-de-Sorel, cette petite maison, animée par un personnel impliqué, a accueilli soixante personnes en 2018, offert 224 nuitées en hébergement d’urgence, 790 en hébergement régulier et 377 de type camp de vacances.

« La demande de répit et d’hébergement est plus grande chaque année, note Patrice Désilets, directeur de la Maison. Nous avons, comme beaucoup d’organismes communautaires, de plus en plus de mal à recruter des bénévoles et, bien que notre financement gouvernemental nous permette de rémunérer des ressources, il ne suffit pas à leur offrir des conditions de travail acceptables et à apporter, à l’immeuble que nous occupons, les améliorations locatives qu’il exige.»

Une soirée-bénéfice le 7 avril, avec Sylvain Rochon

Environ 60 % du budget de l’organisme repose sur l’aide gouvernementale. Pour combler les besoins des familles et offrir un cadre de vie épanouissant à sa clientèle, le directeur est contraint de se tourner vers la population, ce qu’il fera le mardi 7 avril prochain, avec le concours du président d’honneur de sa campagne 2020, l’animateur et journaliste Sylvain Rochon, de CJSO. Une soirée bénéfice aura donc lieu le mardi 7 avril prochain, à la Brasserie du Colisée, 179, rue Victoria, à Sorel-Tracy.

« L’invitation que Patrice m’a faite d’assumer la présidence de ce 5 à 8 m’a énormément touché, raconte l’ex-député revenu à ses anciennes amours aux micros de la radio soreloise. J’ai bien confiance de voir ceux et celles qui savent, comme moi, combien les proches aidants et les aidés ont une relation d’amour avec cette Maison, l’appuyer. Patrice et son équipe sont des gens d’une générosité sans limite, qui transforment des existences ».

Les billets, pour le 5 à 8 de la Maison Halte Soleil à la Brasserie du Colisée, sont en vente à la Maison, 404, rue Filiatrault à Saint-Joseph-de-Sorel. Pour réserver, contacter le 450 742-4959. L’édition du 17 mars prochain de l’émission d’affaires publiques La Tribune, diffusée le mardi, de midi à 13h, à l’antenne de CJSO, portera sur l’indispensable ressource communautaire.