Semaine du loisir en fête: quelques jours pour participer

Il reste encore quelques jours pour s'inscrire, en ligne, aux activités de la Semaine du loisir en fête qui débutera le samedi 29 février.

Quoi de prévu ? Des ateliers culturels et scientifiques, l'apprentissage des facettes des arts du cirque, devenir des super-héros ou encore expérimenter la magie! Des places sont également disponibles pour le cinéma en pyjama, le monde de Disney et Beach party à la piscine ainsi que les différents spectacles offerts: Billy et Manu (magie) et Atlas Géocircus 2 – Le monde est petit.