Le plateau d’insertion socioprofessionnelle inauguré à L’Hôtel-Dieu de Sorel

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a procédé à l’inauguration officielle de son plateau d’insertion socioprofessionnelle à l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Opéré conjointement par l’équipe des programmes santé mentale et dépendance du CISSS de la Montérégie-Est et le Carrefour Jeunesse-Emploi Pierre-De Saurel, en collaboration avec l’équipe du service d’hygiène et salubrité de l’établissement, ce plateau de travail vise à déchiqueter tous les documents nominatifs tels que papier, cartes et bracelets de patients et à récupérer le papier et le carton fin de l’hôpital.

"Déstigmatiser la santé mentale"

Au total, une quinzaine de personnes se relayent sur différentes plages horaires. Le plateau de travail permet d’une part à une clientèle adulte atteinte de troubles de santé mentale de s’intégrer au marché du travail et, d’autre part, de soutenir l’employabilité de jeunes adultes de la région.

«Cette initiative va bien au-delà de la réinsertion sur le marché du travail de personnes souffrant de troubles de santé mentale, enchaîne Élisabeth Hamel, directrice des programmes de santé mentale et dépendance au CISSS de la Montérégie-Est. Leur participation au plateau de travail contribue à déstigmatiser la santé mentale en donnant l’opportunité de normaliser leur quotidien à travers leur contribution concrète à la société »

3e centre du CISSS de la Montérégie-Est à intégrer un plateau de travail de recyclage

Les activités du plateau de travail ont commencé le 7 octobre 2019; ce dernier fournit un environnement de travail normalisant afin de contribuer au développement de l’autonomie et des compétences des personnes qui y oeuvrent.

L’Hôtel-Dieu de Sorel devient le 3e centre hospitalier du CISSS de la Montérégie-Est à avoir son plateau de travail de recyclage après l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil et l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe (en externe) qui, pour leur part, recyclent aussi les plastiques hospitaliers. Cet ajout sera aussi fait au plateau de travail de l’Hôtel-Dieu de Sorel au cours des prochains mois.

« Ce plateau de travail s’inscrit dans la poursuite des actions de notre établissement en matière de santé environnementale. Nous sommes particulièrement fiers de notre bilan à ce sujet », affirme France Le Blond, directrice adjointe des services techniques, volet services d’hôtellerie, au CISSS de la Montérégie-Est.