Le directeur des communications Louis Latraverse, bientôt à la retraite

Le directeur des communications de la Ville de Sorel-Tracy Louis Latraverse a annoncé qu’il quittera ses fonctions le 3 avril prochain pour partir à la retraite, après 17 ans passés au sein de la municipalité.

Depuis 2009, M. Latraverse siège au conseil d’administration de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) et en assure la présidence depuis 2013. « Je tiens à remercier les membres du conseil municipal et tous les collègues avec qui j’ai travaillé, a-t-il souligné. Cela a été un honneur de faire partie de l’équipe de direction et d’avoir pris part à la création et au développement de la division Communications au sein de l’appareil municipal. Je salue également tous les professionnels des communications des médias et des organismes partenaires qui œuvrent à diffuser une information de qualité ».

Le maire de Sorel-Tracy Serge Péloquin, a souligné les réalisations de Louis Latraverse : « Son passage a été marquant pour la Ville. Louis Latraverse a toujours eu à cœur d’informer clairement la population de l’ensemble des activités municipales. Sous sa direction, le département des communications a largement contribué au rayonnement de la Ville de Sorel-Tracy ». Un appel de candidature sera lancé au cours des prochains jours pour trouver un(e) remplaçant(e).