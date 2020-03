Une tournée d’information sur un nouveau mode de scrutin de passage à Sorel-Tracy

Pour favoriser la discussion autour d’un nouveau mode de scrutin qui serait mieux adapté à la société actuelle, les Organisations unis pour l’indépendance du Québec (OUI Québec) et le Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN) ont entrepris une tournée du Québec. Ils seront au cégep de Sorel-Tracy le 18 mars prochain, invités par la table régionale des OUI Québec Montérégie-Richelieu-Yamaska.

Le gouvernement du Québec a déposé, le 25 septembre dernier, un projet de loi pour réformer le mode de scrutin. Ce projet de réforme fera bientôt l’objet de consultations publiques et possiblement d’un référendum. LE MDN et les OUI Québec se sont déclarés en faveur d’un nouveau mode de scrutin garantissant une représentation plus juste et plus équitable des différentes tendances au sein de la population. Ils considèrent que le système actuel (majoritaire uninominal à un tour), utilisé depuis 1792, n’est pas adapté à une démocratie moderne avec un pluralisme d’opinions. Selon eux, il crée notamment de fausses majorités où, par exemple, 37 % des votes donnent 100 % du pouvoir.

Selon le MDN et les OUI Québec, si le projet de loi 39 est un pas dans la bonne direction, il doit encore être bonifié. Et surtout, il doit être expliqué, discuté et compris pour que la population du Québec puisse se prononcer en toute connaissance de cause.

La conférence sur la réforme du mode de scrutin (PL39) se déroulera à l'auditorium du cégep de Sorel-Tracy, mercredi 18 mars de 19 h à 21 h et sera animée par Claudette Carbonneau, présidente des OUI Québec et Jean-Pierre Charbonneau, président du Mouvement Démocratie Nouvelle.