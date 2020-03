Coronavirus: à Sorel-Tracy les bâtiments consacrés aux loisirs fermés

Conformément à la demande du gouvernement, la Ville de Sorel-Tracy ferme ses infrastructures de loisirs. Pour freiner et ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus (COVID-19), le gouvernement du Québec a adopté des directives à l’intention de la population du Québec.

Par mesure de précaution, la municipalité doit interdire au public l’accès à ses équipements et lieux intérieurs destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives, sportives ou communautaires (p. ex. : bibliothèque, aréna, piscine, bâtiment abritant des salles de réunions, centre de congrès), sauf s’ils servent provisoirement à des fins de santé ou de sécurité publiques.

Tous les événements sportifs et culturels annulés



En conséquence, la municipalité est tenue, dans le respect de l’interdiction décrétée, d’annuler tout événement sportif ou culturel. Qui plus est, comme la municipalité doit interdire au public l’accès à ses équipements et lieux intérieurs destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives, sportives ou communautaires, aucun évènement ne peut s’y dérouler.

Rappelons par ailleurs que les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes sont interdits. Il a également été demandé d’annuler les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, et ce, pour les 30 prochains jours.

Les infrastructures fermées au public sont :

Piscine Laurier-R.-Ménard;

Bibliothèques Marie-Didace et Le Survenant;

Colisée Cardin;

Curling Aurèle-Racine;

Centre culturel (section administration ouverte)

Centre récréatif Au-fil-des-ans;

Maison des gouverneurs;

Club des 4 as;

Centre Sacré-Coeur, (SPDU et locaux sans rassemblement, ouverts)

Église Notre-Dame (Altigym)

Maisons des jeunes Sorel et Tracy

Biophare

Société historique

Carrefour Naissance-Famille

Marché des arts Desjardins

Salle Jani-Ber

Légion canadienne

Carrefour de la vieille gare

La décision sera réévaluée en fonction des directives gouvernementales.