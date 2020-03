Santé: les prélèvements uniquement sur rendez-vous à l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est désire informer la population du RLS Pierre-De Saurel qu’en raison de la présence de la COVID-19 au Québec, les prélèvements seront faits seulement sur rendez-vous, et ce, jusqu’à nouvel ordre à l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Les usagers doivent communiquer avec la centrale téléphonique au 450 746-6200, option 1, entre 13 h et 16 h pour prendre rendez-vous. Les rendez-vous seront octroyés aux usagers selon leur niveau de priorité.

Les usagers traités en oncologie seront quant à eux contactés directement par la centrale pour leur offrir un rendez-vous pour leurs prélèvements.

Afin de respecter la consigne du gouvernement d’éviter les rassemblements, le CISSS de la Montérégie-Est demande aux usagers du service de prélèvements de se présenter seulement deux minutes avant leur rendez-vous et non pas plus tôt.