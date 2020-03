Postes Canada met en place diverses mesures pour protéger ses clients et employés

Consciente de l’importance du service postal, Postes Canada souhaite servir les Canadiens tout en prenant des mesures pour assurer la sécurité de ses employés et de la population. Pour ce faire, l’entreprise a apporté des changements à ses opérations de livraison et à son réseau de vente au détail.

Dans de nombreux bureaux de poste exploités par Postes Canada, les heures de service seront réduites, en ouvrant une heure plus tard et en fermant une heure plus tôt afin de nettoyer les lieux et de réapprovisionner les stocks en plus de donner un certain répit au personnel.

De plus, au cours de la première heure de chaque journée, les personnes à risque élevé (les aînés ou les personnes dont le système immunitaire est faible) pourront s’y rendre pour recevoir un service prioritaire. Les bureaux de poste franchisés suivront les mesures mises en place par les exploitants.

Prenez note que certains bureaux de poste pourraient éventuellement fermer pour des raisons hors de contrôle à Postes Canada (édifice non accessible ou petit emplacement). Dans ces cas, nous dirigerons les clients vers le bureau de poste ouvert le plus près.

Mesures d’éloignement physique et social

Les clients qui se trouvent dans les files d’attente, aux bureaux de poste, devront se tenir à deux mètres de distance (six pieds) les uns des autres. Des affiches et des autocollants de sol sont en train d’être conçus pour les grands bureaux de poste. Pour les petits, le nombre de clients sera limité à l’intérieur. Des panneaux transparents pour les comptoirs seront aussi installés afin d’accroître la sécurité.

Transactions

L’argent comptant est toujours accepté, mais les clients sont encouragés à utiliser la fonction de paiement sans contact de leur carte de crédit ou de débit, dans la mesure du possible.

Ramassage de colis

Les colis laissés au bureau de poste aux fins de ramassage ne seront pas renvoyés à l’expéditeur jusqu’à nouvel ordre. La période de retenue normale de 15 jours a été suspendue jusqu’à nouvel ordre. Les clients qui se sentent malades ou qui s’isolent volontairement sont invités à retarder leur visite au bureau de poste et de ramasser leur colis lorsqu’il sera sécuritaire de le faire.

Changements apportés aux méthodes de livraison

Afin d’éliminer les interactions avec les clients à la porte, de réduire l’achalandage aux bureaux de poste et d’appuyer les mesures d’éloignement physique et social, la politique « Sonner, déposer, quitter » a été mise en place. Les employés de livraison cogneront ou sonneront à la porte, choisiront l’endroit le plus sécuritaire pour déposer l’article, puis se dirigeront à l’adresse suivante. Ce changement élimine les signatures à la porte et réduit considérablement le nombre de colis envoyés à nos bureaux de poste aux fins de ramassage.

Les articles qui nécessitent une preuve d’âge, une pièce d’identité ou la perception de droits de douane seront envoyés directement aux postes de facteurs à un bureau de poste aux fins de ramassage, sans restriction quant au moment où les clients pourront ramasser leurs articles.

Les clients recevront une carte Avis de livraison par la poste qui indique à quel bureau de poste se rendre pour récupérer leurs articles.

Garanties de service

Celles-ci ont été suspendues pour tous les services des colis jusqu’à avis contraire. L’objectif est de continuer à offrir des services rapides et fiables.

Enfin, Postes Canada demande à la population de respecter les mesures d’éloignement social et physique face à ses employés. Comment? Pendant la livraison, en laissât de l’espace aux employés et en évitant de leur ouvrir la porte ou de les saluer de près. Dans les bureaux de poste, en respectant les mesures d’éloignement social et les autres mesures qui ont été mises en place.

