Un visuel créé pour guider les citoyens vers les ressources sociales et communautaires offertes sur le territoire

Toute l’information pertinente à savoir au niveau social et communautaire a été regroupée en un seul visuel qui sera distribué par la cellule de crise sociale et communautaire par divers moyens. L’objectif de cette action est de faire connaître les ressources du territoire et de diriger les personnes qui auraient besoin de certains services vers ces ressources.

L’action vise également l’entraide et la solidarité dans la communauté en invitant les citoyens de la MRC Pierre-de Saurel à offrir leur aide ou en laissant leur numéro de téléphone à leurs voisins qui pourraient en avoir besoin : aînés, personnes vivant seules ou parent monoparental.

Les ressources offertes sur le territoire de la MRC nt été classées en cinq catégories : alimentation, détresse et violence, finances et emploi, aînés et santé. Des imprimés seront affichés dans les commerces ouverts et distribués dans les commandes. Les visuels circuleront également sur les pages Facebook des membres et partenaires de la cellule.

Rappelons que la cellule de crise sociale et communautaire regroupe la MRC de Pierre-De Saurel, la Ville de Sorel-Tracy, la Corporation de développement communautaire (CDC) Pierre-De Saurel, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME), la Table de développement social Pierre-De Saurel, la Commission scolaire de Sorel-Tracy et les députés Louis Plamondon et Jean-Bernard Émond.

Enfin, la Sûreté du Québec y est aussi à titre de partenaire. Les objectifs de la cellule sont de regrouper toute l’information, de la rendre accessible et de la tenir à jour, de référer les gens vers les bons organismes et de trouver des solutions aux problématiques causées par différents enjeux.

Pour accéder au document, visiter la page Facebook de la MRC Pierre-De Saurel (accessible même si vous n'avez pas Facebook).