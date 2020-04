Autisme Montérégie publie une liste d'outils pour maintenir les acquis scolaires

Le contexte relatif à la pandémie de la COVID-19 comporte son lot d’ajustements, parmi lequel le maintien des acquis scolaires se retrouve certainement en tête de liste. C'est pourquoi Autisme Montérégie a partagé une liste d'outils et de liens pour les parents.

« Imaginez un instant pour le parent d’un enfant autiste ou d’un enfant autiste avec TDAH. La conciliation télétravail confinement-pandémie constitue assurément une situation des plus anxiogène, tant pour les parents que les enfants qui ont perdu leurs points de repères et qui vivent une situation exceptionnelle », soutient Nathalie Sapina, directrice générale d’Autisme Montérégie.

Ainsi, l’organisme a demandé la collaboration de Sophie Provost (orthopédagogue spécialisée en soutien de parents d’enfant autiste qui assurent l’école à la maison) pour la réalisation d’un outil comportant de modestes stratégies, des références et des photos pour contribuer à pallier à cet enjeu actuel. Cet outil est disponible sur le site Internet d’Autisme Montérégie.

L’équipe d’Autisme Montérégie a mis à la disposition des parents, des partenaires et du personnel de la santé plusieurs documents pouvant soutenir chacun d’eux dans le contexte de la pandémie.

« Que ce soit pour briser l’isolement, offrir un lieu d’échange ou de soutien, les groupes de soutien de parents et d’adultes autistes, le Club adulte et le service Entrados sont offerts en ligne, favorisant ainsi une contribution à l’amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et leur famille », conclut Nathalie Sapina.