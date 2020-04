À Sorel-Tracy, l’écocentre régional rouvre ses portes demain avec prudence

La MRC de Pierre-De Saurel rouvre l’écocentre régional demain à 9h, avec des mesures de sécurité en lien avec la pandémie.

La MRC et le Recyclo-Centre, l’organisme responsable de sa gestion, ont convenu après plusieurs discussions de la reprise des activités à l’écocentre, et ce, dans les meilleurs délais.

L’écocentre sera donc ouvert cette semaine jusqu’à dimanche. Puis, l’horaire normal s’appliquera ensuite dès la semaine prochaine et de façon permanente, soit du mercredi au dimanche, de 9 h à 16 h 15.

Cependant, certaines mesures de sécurité seront appliquées :

• Les commis n’offriront plus d’aide aux citoyens pour le déchargement;

• Un maximum de cinq véhicules (jusqu’à nouvel ordre) sera autorisé à l’intérieur du site;

• Un employé sera positionné à l’entrée du site pour gérer le nombre de clients admis sur le site et pour les aviser des mesures d’hygiènes et de sécurité à respecter.

Les employés de l’écocentre seront soumis à des règles d’hygiène au travail strictes, telles que le lavage fréquent des mains et la désinfection des lieux de travail et de l’équipement. De même, ils devront également respecter les règles de distanciation sociale entre eux et avec la clientèle.

Pour rappel, les matières acceptées à l’écocentre sont les résidus de construction, rénovation et démolition (béton, ciment, bois, gypse, plâtre, etc.), la terre et les résidus verts en grande quantité, les métaux, les meubles et appareils électroménagers, les pneus, les résidus domestiques dangereux (peinture, chlore, huiles, diluants, batteries, etc.) et les déchets d’équipements électriques et électroniques (ordinateurs, imprimantes, téléviseurs, appareils photo, cellulaires, fils électriques, etc.). Enfin, les entrepreneurs ne sont pas acceptés.