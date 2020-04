Cégep de Sorel-Tracy : un fonds d'urgence temporaire disponible pour les étudiants

En raison de la pandémie de la COVID-19, la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, en collaboration avec le Cégep de Sorel-Tracy et le Fonds Partage-Emploi Desjardins, a mis sur pied un Fonds d’urgence temporaire. Les sommes recueillies serviront à conférer un soutien de dernier recours aux étudiants du Collège qui sont plongés dans une situation financière précaire en lien avec le coronavirus qui sévit présentement.

« Ce que l’on souhaite de tout cœur, c’est d’amoindrir l’inquiétude de nos étudiants face à leur situation financière périlleuse en espérant que cette initiatives les aidera à persévérer et à réussir leurs études », précise Stéphanie Desmarais, directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy.

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy rappelle qu’elle est toujours en action, malgré cette période difficile, afin de soutenir les étudiants et le Cégep de Sorel-Tracy dans sa mission éducative. Des démarches ont d’ailleurs été entreprises par l’organisme afin de recueillir les sommes nécessaires visant à répondre à la demande. La Fondation injectera ses surplus cumulés de la dernière année en guise de contribution au Fonds d'urgence.

Un appel à la générosité

L’organisation souhaite également solliciter la communauté, via les réseaux sociaux et son site Internet, pour bonifier ce Fonds. « En cette période particulièrement difficile pour tous, j'invite la population à faire preuve de générosité envers nos étudiants. Plus le fonds sera important, plus nous serons en mesure d'aider nos étudiants », mentionne Myriam Arpin, directrice de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy.

Les gens intéressés pourront faire des dons en ligne à l’adresse : www.cegepst.qc.ca/fondsurgence. Les étudiants pourront également faire une demande de financement en remplissant le formulaire disponible au même endroit, sur le site Web du Cégep de Sorel-Tracy.

Plusieurs ressources d’aides ont aussi été répertoriées pour soutenir la population étudiante via les plateformes Web du Collège et de sa Fondation.