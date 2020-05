La MRC de Pierre-De Saurel accueille deux nouveaux citoyens grâce à l’ARTERRE

Entre autres grâce à l’accompagnement qu’ils ont reçu avec les services de l’ARTERRE, les propriétaires de la nouvelle entreprise agricole Les Jardins du Peuple ont choisi de s’établir dans la MRC de Pierre-De Saurel pour concrétiser leur projet d’affaires, une micro-ferme maraîchère diversifiée.

L’ARTERRE est un projet qui découle du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC. Avant d’arrêter leur choix sur Saint-Aimé, les propriétaires originaires de la MRC de la Vallée-du-Richelieu ont d’abord contacté l’agente de maillage de la MRC de Pierre-De Saurel, Maryse Bernier, car ils cherchaient un emplacement pour démarrer leur projet agricole.

L'agente a d’abord fait du repérage dans les banques de terre disponibles afin de trouver un lieu. Un jumelage a été fait entre les aspirants-agriculteurs et un couple d’agriculteurs qui avait une terre à vendre.

Elle les a ensuite guidés dans les différentes procédures (promesses d’achat, acte de vente, notaire, etc.) et les a référés aux organismes de soutien aux entreprises du territoire pour qu’ils obtiennent une assistance dans l’élaboration de leur plan d’affaires, de l’aide au démarrage d’une entreprise et de l’information quant au financement disponible.

Si les aspirants-agriculteurs ont favorisé la région, ils expliquent que c’est pour plusieurs raisons : sa diversité de production, la présence de plusieurs petits producteurs, la qualité des sols, la proximité des services, la possibilité de développement en agrotourisme et en transformation agroalimentaire.

Vous souhaitez connaître les différents modes d’établissement en agriculture qui s’offre à vous? Vous n’avez pas de relève identifiée? Vous souhaitez louer ou vendre votre ferme? Communiquer avec Maryse Bernier, l’agente de maillage de la MRC de Pierre-De Saurel au 450 888-5199 ou inscrivez-vous sur le site Internet de L’ARTERRE : www.arterre.ca.