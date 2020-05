Centraide Richelieu-Yamaska a distribué 270 800 $ à 43 organismes

Depuis le début de la crise, Centraide Richelieu-Yamaska (R-Y) tente de trouver des solutions pour soutenir les organismes communautaires sur son territoire. Depuis la création de son Fonds d’urgence, près de 270 800 $ ont été redistribués jusqu’à présent.



Ce Fonds a été créé il y a quelques semaines pour soutenir les personnes les plus vulnérables durant la pandémie, en permettant aux organismes de première ligne de poursuivre leur mission, si essentiels en cette période trouble.

D’autres annonces suivront incessamment, en lien avec une aide fédérale importante. De l’aide de La Fondation Lucie et André Chagnon appuiera des projets touchant les jeunes et la réussite scolaire.

Besoins de première nécessité

Les investissements mentionnés, ainsi que ceux qui seront annoncés ultérieurement, sont rendus possibles grâce à la participation de plusieurs donateurs individuels, de nombreuses entreprises de la province et de grandes organisations pancanadiennes, ainsi que des deux paliers gouvernementaux.

L’aide apportée répond à des besoins de première nécessité soit la distribution de denrées, la préparation et la distribution de repas et d’autres produits essentiels. Les investissements permettent également de renforcer la capacité des services d’hébergement, d’écoute, d’aide et de référence aux personnes vulnérables et isolées, d’achats des produits de protection sanitaires et désinfectants pour se conformer aux nouvelles exigences de la santé publique.

Centraide Richelieu-Yamaska demeure en contact avec les organismes du territoire et leurs besoins. Ainsi, l’analyse des demandes se fait en continu, de façon hebdomadaire, et les versements aux organismes sont effectués au cours des jours suivants.