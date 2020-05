Travaux: La MRC ferme un tronçon de la piste cyclable La Sauvagine pour un temps

Les usagers de la piste cyclable régionale La Sauvagine doivent prévoir de dévier leur trajectoire : des travaux reprendront dans la semaine du 11 mai. Par conséquent, la portion de la piste cyclable se situant entre le boulevard Poliquin et le ruisseau du marais sera fermée aux utilisateurs jusqu’à la fin du mois de juin, date estimée pour la fin des travaux.

Les travaux, effectués pour le compte de la Ville de Sorel-Tracy, devaient se terminer plus tôt, mais ils ont été suspendus en raison des circonstances entourant la COVID-19. Ainsi, l’échéancier a aussi été retardé. Les travaux consistent en l’installation d’une conduite d’aqueduc dans l’emprise ferroviaire abandonnée que la MRC loue au ministère des Transports (MTQ). La MRC et le Réseau cyclable La Sauvagine remercient les usagers pour leur patience et leur compréhension.

Rappelons que la MRC a loué, en 2001, l’emprise ferroviaire abandonnée du MTQ pour une période de 60 ans afin d’y aménager la piste cyclable régionale et ainsi contribuer au développement touristique en offrant à la population une piste cyclable familiale et sécuritaire tout en y ajoutant la dimension du transport actif.