La famille célébrée dans la MRC de Pierre-De Saurel cette semaine

À l’occasion de la Semaine québécoise des familles, depuis hier jusqu'au 17 mai, de nombreuses activités sont offertes sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel pour célébrer la famille en mode virtuel.

Zumba, spectacle de musique, Bingophare, Talent Show, atelier de cuisine et quiz sont quelques-unes des activités organisées par le comité organisateur de Familles en fête, en collaboration avec leurs nombreux partenaires. Ces activités sont disponibles, selon la programmation en vigueur, sur la page Facebook de Familles en fête.

De plus, certains collaborateurs se sont affiliés au comité organisateur afin d’offrir plus d’activités aux familles du territoire : activités en ligne, exercices physiques pour aînés, ateliers photo, quiz, etc. Il est possible de consulter la programmation complète sur le site https://mrcpierredesaurel.com/familles-en-fete.

Familles en fête en mode virtuel : un rendez-vous le 16 mai prochain

Samedi dès 10h, ne manquez pas le Quiz de la Galaxie avec Bouclette la fée : interactions et surprises seront au rendez-vous pour la famille!

De plus, à 14h, en direct sur les ondes de CJSO, de même que sur leur page Facebook, participez au Quiz-radio! Il s'agira de testez ses connaissances sur la région, plusieurs chèques cadeaux sont à gagner.