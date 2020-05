Une deuxième de distribution du compost pour les citoyens sans remorque

La Ville de Sorel-Tracy organisera une deuxième journée de distribution du compost pour les citoyens qui n’ont pas de remorque.

Demain dès 8h, les citoyens de Sorel-Tracy pourront se rendre en voiture dans le stationnement du parc Dorimène-Desjardins au 5350, rue des Soleils.

Dans le but de respecter les règles sanitaires en vigueur, les Sorelois devront amener leurs propres contenants et outils, ainsi qu'éviter tout rassemblement. À tour de rôle, et pour éviter les contacts, ils disposeront d’un temps limité pour remplir leur contenant et quitter le site. Le fonctionnement sera le suivant: « premier rendu, premier servi ».