Coronavirus : Québec donnera un million de masques à la Ville de Montréal

Le gouvernement du Québec fera don d’un million de masques à la Ville de Montréal qui est l’épicentre de la pandémie actuelle pour qu’ils soient distribués dans les transports en commun et dans les quartiers chauds de la métropole.

C’est ce que le premier ministre François Legault a révélé lors de son point de presse quotidien, après une demande en ce sens de la mairesse Valérie Plante.

Six millions de dollars seront également octroyés à l’ensemble des sociétés de transport de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

« Le but, c’est de les distribuer gratuitement aux personnes qui pour toutes sortes de raisons, sont incapables de s’en procurer, a indiqué le premier ministre. On va les rendre disponibles pour qu’ils soient à l’entrée des portes d’autobus et de métro d’ici quelques jours. Surtout dans le transport en commun et dans les zones chaudes, c’est important de le porter. »

M. Legault a aussi demandé aux gens qui demeurent dans les quartiers où l'on retrouve un nombre plus élevé de cas de COVID-19 de porter un masque dès qu'ils sortent de leur domicile.

Le premier ministre a répété qu’il n’exclut pas la possibilité de le rendre obligatoire dans les transports en commun, mais il estime que ce n’est pas nécessaire actuellement.