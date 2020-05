Les prélèvements se font maintenant sur rendez-vous dans les RLS Pierre-Boucher et Richelieu-Yamaska

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est annonce que les prélèvements se font désormais sur rendez-vous dans l’ensemble des CLSC et centres de prélèvements extrahospitaliers des RLS Pierre-Boucher et Richelieu-Yamaska.

Les usagers peuvent dès maintenant obtenir un rendez-vous pour leurs prélèvements en se rendant au www.santemeprelevements.com ou encore en composant le 1 844 448-6826 du lundi au vendredi de 8 h à 16h. Cette nouvelle façon de faire simple et rapide permettra d’améliorer l’accessibilité au service de prélèvements tout en permettant de favoriser la distanciation physique dans nos installations.

Une période de transition est prévue au cours de laquelle les usagers qui se présenteront sans rendez-vous pourront tout de même bénificier du service. Une fois cette période terminée, seule la clientèle nécessitant un prélèvement urgent sera acceptée sans rendez-vous.

Le centre de prélèvement de l’Hôtel-Dieu de Sorel, fonctionnant déjà sur rendez-vous téléphoniques dans le contexte de la COVID-19, adoptera la même façon de faire au cours des prochaines semaines.