Courir pour garnir les banques alimentaires: la Solidaricourse débarque dimanche

Un collectif d’amis coureurs a lancé le 26 avril dernier, à Rivière-du-Loup, un grand mouvement de solidarité en annonçant le départ d’un concept de course à la fois inédit, participatif et solidaire : la SolidariCourse, dont l’objectif est de venir en aide aux banques alimentaires du Québec. Pour le moment, plus de 34 000$ ont été amassés dans les différentes régions. Dès dimanche 24 mai, la Rive-Sud de Montréal sera impliquée.



Le principe est simple et gratuit : créer un vaste relais de coureurs et de marcheurs qui se succéderont à chaque heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de région en région, à travers tout le Québec, afin d’amasser des fonds pour les banques alimentaires de leur région. Tous les coureurs devront faire une heure de marche ou de course et auront comme point de départ/arrivée leur domicile ainsi que de respecter les règles de distanciation sociale. Le collectif est composé d'Yvan L’Heureux (Rivière-du-Loup), Richard Turgeon (Gatineau), Anne Bouchard (Montréal), Marline Côté (Québec - Lévis) et Martine Marois (Rive-Sud de Montréal).

De Châteauguay à Sorel-Tracy en passant par Saint-Hyacinthe

Dès le dimanche 24 mai, sur le coup de minuit, la région de la Rive-Sud de Montréal prendra le relais de la région Métropolitaine, et ce, jusqu’au dimanche 31 mai, minuit.



« La SolidariCourse est une chaîne collective pour supporter les grands besoins des banques alimentaires tout en faisant bouger dans le plaisir. Chacun peut se lancer son propre défi personnel pour perpétuer la chaîne : marcher ou courir, se lever la nuit pour courir ou encore se fixer un objectif de don pour sa région », explique Yvan L’Heureux, l’instigateur du projet, qui est aussi fondateur du Défi Everest.

Les participants seront invités à amasser des fonds pour Moisson Rive-Sud qui oeuvre sur un vaste territoire de huit MRC allant de Châteauguay à Sorel-Tracy incluant Saint Hyacinthe.