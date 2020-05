Près de 60 tonnes de compost et 300 végétaux distribués aux citoyens

C’est avec un engouement sans précédent que les citoyens de Sorel-Tracy ont pris part aux distributions de compost du 21 et du 22 mai, ainsi qu’à l’inscription en ligne pour la distribution de vivaces, le 19 mai.

Pour les inscriptions en ligne, qui fonctionnaient selon le principe du premier inscrit, premier choisi, les 300 items se sont écoulés en quelques minutes.

Une foule nombreuse a aussi fait la file pour recevoir sa part des 60 tonnes de compost que la Ville a distribuées aux voitures avec remorque, dans un premier temps, et le lendemain, aux citoyens avec leurs contenants. Les distributions habituelles ont dû être modifiées cette année, afin de limiter les contacts et les rassemblements en raison de la pandémie de la Covid-19.

Parmi les 300 végétaux que la Ville de Sorel-Tracy a distribués, on retrouvait des plants de vivaces ou des plantes potagères mais également des arbustes, des arbres et des cordes de bois. Les livraisons à domicile des végétaux, effectuées par le Service des travaux publics et Taxi Coop, se termineront d’ailleurs ce lundi 25 mai.

La Ville de Sorel-Tracy, qui en était à sa 7e édition pour ce type d’initiative, renouvellera assurément l’expérience, compte tenu de l’engouement qu’elle suscite auprès de la population.