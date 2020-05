"Aînés actifs" : de l’activité physique offerte gratuitement en mode virtuel

Faire bouger les gens dans leur milieu de vie, tel est l’objectif d’Aînés actifs, une activité s’adressant aux aînés et à leur famille et proposant de l’animation par un professionnel de l’activité physique dans les parcs de la région, en temps normal. Pour s’adapter à la situation, l’activité est offerte en mode virtuel, jusqu’à ce que les autorisations nécessaires permettent le retour de l’activité à l’extérieur.

Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, Aînés actifs est offert le lundi, à 18 h 30, sur la page facebook de Céline Gariépy, et le jeudi, à 9 h, sur la page facebook de Myriam Chevigny.

Il est cependant préférable de faire une demande d’amitié sur les pages avant l’activité. Les activités sont encadrées par des professionnels de l’activité physique.

Aînés actifs favorise le vieillissement actif sur le territoire. Il s’agit d’une initiative qui figure dans le plan d’action de la Politique régionale des ainés.

Rappelons que l’initiative vient de la MRC de Pierre-De Saurel en partenariat avec le Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de la Montérégie Est, et en collaboration avec les municipalités participantes : Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sorel-Tracy et Yamaska.