La Fondation Lucie et André Chagnon aide les jeunes marginalisés du territoire Richelieu-Yamaska

Centraide Richelieu-Yamaska a reçu 11 demandes de projets visant les jeunes du territoire. En tout, c’est 117 562$ qui seront distribués aux organismes qui ont présenté des plans créatifs afin de s’adapter à la situation actuelle.

La Fondation Lucie et André Chagnon a octroyé 2,5 M$ aux Centraide du Québec pour soutenir les jeunes isolés et marginalisés dans le contexte de la COVID-19 pour leur donner un maximum de chances de réussite.

Maintenir le contact

Les champs d’action visé par la fondation sont d’établir et maintenir le contact avec les jeunes isolés et marginalisés, accompagner les jeunes en offrant un soutien pédagogique et psychosocial, fournir l’accessibilité aux outils et équipements informatiques, donner la capacité aux organismes communautaires et intervenants de développer et maintenir des solutions pour soutenir les jeunes.

« Nous sommes très heureux de constater que les organismes de notre territoire sont proactifs et désirent s’adapter et maintenir leurs services afin de ne pas laisser nos jeunes sans soutien ou sans ressources. Les fonds seront déposés rapidement pour que chacun des projets puissent démarrer incessamment », a mentionné Louis Héroux, directeur général de Centraide Richelieu-Yamaska.

Voici la liste des organismes bénéficiaires : Auberge du Cœur Le Baluchon (St-Hyacinthe), CommunEcole (Cowansville, Granby, Waterloo), Maison des Jeunes de Farnham, Maison des jeunes de Granby, Maison des jeunes de Marieville (l’Adrén’Ado), Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe, Maison des jeunes des Quatre Fenêtres (Beloeil et Mont-Saint-Hilaire), Maison des jeunes La Traversée (Saint-Marc-sur-Richelieu), Maison des jeunes Le Chalet (St-Alphonse-de-Granby), Maison des jeunes des Quatre Lieux (Saint-Césaire) et l’organisme Le Satellite (Saint-Hyacinthe).