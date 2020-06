Report de la saison de navigation dans les canaux historiques de Chambly et de Saint-Ours

Parcs Canada annonce l’ouverture progressive à venir de la saison de navigation 2020 dans les canaux historiques de Parcs Canada au Québec. En raison de la pandémie de la COVID-19 et de la suspension des activités et des chantiers dans les sites de Parcs Canada, la saison de navigation a été retardée dans les canaux historiques de la province.

Les lieux historiques nationaux des canaux de Chambly et de Saint-Ours devraient accueillir les plaisanciers pour la saison de navigation dès la troisième semaine du mois de juillet, et ce jusqu’au lundi 12 octobre.

À Chambly : le quai fédéral accessible aux visiteurs en août

Les travaux aux écluses nos 1, 2, 3 et 9 seront terminés en juin, tandis que la réfection du quai fédéral s’achèvera en août. Avec les travaux réalisés au cours de la dernière année, les quais d’attente pourront dorénavant être installés avant le début de la saison de navigation.

L’embellissement du quai se concrétisera avec du nouveau mobilier urbain de qualité, tel que des luminaires présentant des éléments décoratifs en aluminium de même qu’un module d’éclairage de type DEL, des bancs, des garde-corps faits de tuyaux d’acier galvanisé, des corbeilles à rebuts et à recyclage, des supports à vélo, des bacs de plantation de même que des chaises Adirondack. L’estampage d’un logo commémoratif du canal de Chambly est également prévu à l’extrémité de la jetée.

À Saint-Ours, une nouvelle toiture

pour la maison du Surintendant

De mai à août se déroulent les travaux de réfection de la toiture de la maison du Surintendant. Le projet de réfection consiste à effectuer la reconstruction de la toiture selon une approche de conservation préconisant son style original, soit l’usage de la tôle à la canadienne en acier inoxydable. Parcs Canada refait donc cette toiture à pignon exactement comme elle était à l’époque de sa construction, dans la seconde moitié du XIXe siècle.

La réfection du système de collecte des eaux usées de l’île Darvard est prévue d’ici quelques mois. En raison de ces travaux, l’hébergement oTENTik ne pourra être offert à l’été 2020. Le site demeurera accessible dans le respect des consignes émises par les autorités de santé publique dans ce contexte particulier de pandémie de la COVID-19.

La date d'ouverture conditionnée par l'évolution du virus

LAgence suivra les conseils et les directives des organismes de santé publique pour établir l’accès des visiteurs et les services offerts. La date d’ouverture des canaux de Chambly et de Saint-Ours est conditionnelle à l’évolution de la situation de la COVID-19 et aux mesures à prendre pour aplatir la courbe et assurer la sécurité de chacun.

Les normes d’éloignement physique pour les plaisanciers canadiens de Transport Canada seront également respectées. Ainsi, il est possible que la capacité de bateaux éclusés en même temps se voit considérablement diminuée et que le temps d’attente soit augmenté.

Prudence sur les berges

Les usagers de la piste du canal de Chambly seront nombreux à se partager la piste – cyclistes, piétons et adeptes de patins à roues alignées seront du nombre.

Parcs Canada demande à tous les usagers de respecter les consignes des experts de la santé publique sur la distanciation physique lors de leurs déplacements et de faire preuve de prudence dans leurs choix afin d’éviter les blessures et minimiser tout besoin d’intervention d’urgence. Ils sont invités à faire preuve de courtoisie et à respecter la signalisation pour rendre plus sécuritaire et harmonieuse la coexistence entre tous.

Les visiteurs et les plaisanciers ne doivent pas s’attendre à vivre le genre d’expériences qu’ils ont connues par le passé. Parcs Canada s’adapte à la situation de la COVID-19, et l’accès des visiteurs de même que les services qui leur sont offerts dans les canaux seront limités. Ceux qui choisiront d’accéder aux canaux historiques et aux voies navigables devront respecter les conseils des experts en santé publique en matière de distanciation physique.

>>> Pour plus de détails sur le site Web de Parcs Canada ou via le 1-888-773-8888 pour planifier une visite.