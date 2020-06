Préposé: 79 000 candidatures de personnes intéressés par ce métier

En date du jeudi 4 juin, le gouvernement du Québec confirmait la réception de 79 000 candidatures de gens intéressés à suivre la formation offerte, dès le 15 juin, pour devenir préposé en CHSLD. « C’est un beau problème », a reconnu le premier ministre François Legault lors de son point de presse du jour.

Rappelons que plutôt cette semaine, le gouvernement espérait trouver 10 000 intéressés par ce cursus d'une durée de trois mois, soit du 15 juin au 15 septembre. « Je remercie les Québécois d'avoir répondu en aussi grand nombre à notre appel. Si c'est votre cas, vous recevrez dans les prochains jours un questionnaire afin de revalider votre intérêt pour la profession, notamment en ce qui a trait aux horaires tournants (jour, soir, nuit). Des entrevues téléphoniques seront aussi menées auprès de tous les candidats et un choix sera fait à la fin de la semaine prochaine », a-t-il expliqué.

Inquiétudes des résidences privées

M. Legault a tenu à rassurer les milieux de vie pour aînés privés qui craignent que la formation n'accentue le manque de personnel dans ces ressources. «Je comprends d'autant plus que les gens qui y travaillent n'ont pas besoin de formation en santé et qu'ils pourraient être tentés de s'inscrire au cours. Si c'est le cas, nous pourrions envoyer les candidatures reçues pour la formation, mais non retenues pour remplacer les employés qui ont quitté pour suivre l'attestation d'études professionnelles. Nous pourrions aussi envoyer des candidatures reçues via Je contribue », a-t-il proposé en terminant.