MRC Pierre-De Saurel: demain, une journée contre la maltraitance des personnes aînées

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, qui se tiendra ce lundi 15 juin, la Table de concertation des aînés "Agir pour mieux vieillir" de la MRC de Pierre-De Saurel invite à être solidaire et à souligner l’importance de lutter ensemble contre la maltraitance envers les personnes aînées.

La maltraitance est un problème social qui toucherait entre 4 % et 7% des personnes âgées vivant à domicile.

Si l’on étend la prévalence de 7% à l’ensemble de la population aînée du Québec, on peut supposer que plus de 114 400 personnes aînées sont maltraitées (Décembre 2019). Il existe plusieurs types de maltraitance : psychologique, physique, sexuelle, matérielle ou financière, ou encore organisationnelle.

Des outils et une sensibilisation existent

Aussi la violation des droits et l’âgisme sont également considérés comme de la maltraitance. Peu importe le type de maltraitance, celle-ci est inacceptable et il est important de la dénoncer et d’agir.

Une meilleure connaissance et une plus grande sensibilisation accentuent le repérage des situations de maltraitance et favorisent sa prise en charge rapide.

Si vous vivez ou êtes témoins d’une situation de maltraitance, peu importe la forme, communiquez avec un intervenant de la Ligne Aide Abus Aînés au 1-888-489-2287 ou visitez le www https://www.aideabusaines.ca . Des intervenants qualifiés sauront vous orienter vers les ressources ou approches appropriées.

Plusieurs outils de sensibilisation pour la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées sont disponibles en cliquant le lien suivant.

Vous croyez être en situation de maltraitance ou craignez qu’une personne aînée près de vous le soit? Appeler la Ligne Aide Abus Aînés 1 888 489 – ABUS (2287)

Pour joindre ce mouvement mondial de solidarité contre la maltraitance des personnes âgées, il suffit de diffuser ou arborer un ruban mauve, symbole officiel de cette journée.