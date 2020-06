La station de radio CJSO 101,7 FM a maintenant 75 ans

CJSO va célébrer en grand son 75e anniversaire. La date du mardi 16 juin 2020 ne passera pas inaperçue alors qu’il y aura 75 ans, jour pour jour, CJSO entrait en ondes et de façon continue sur la fréquence 1410 de la bande AM. Elle est aujourd’hui la 13e plus ancienne station de radio francophone au Québec et l’une des sept qui sont toujours en ondes dans leur forme originale, soit commerciale et indépendante.

Afin de souligner ce moment historique, CJSO présentera une émission spéciale de deux heures le mardi 16 juin, de 20h à 22h. "Le soir de mes 75 ans !" est une émission où des témoignages et des photos d’hier à aujourd’hui seront jumelés à des prestations musicales de Jérôme Couture, Christian-Marc Gendron, Antoine Lachance, Patrick Norman et Raffy.

Cette émission spéciale sera la première d’une série d’événements et d’activités qui se dérouleront tout au long de l’année pour souligner le 75e anniversaire de CJSO.

Au cours de la journée du 16 juin, entre 6h et minuit, plusieurs vidéos d’artistes québécois qui partageront leurs témoignages pour les 75 ans de CJSO seront diffusées sur la page Facebook de CJSO.

Capsules historiques

À compter du 16 juin, trois fois par jour, 7 jours sur 7 et pour les 52 prochaines semaines, il sera possible d'entendre sur les ondes des capsules historiques sur l’histoire de cette radio locale. Présentées par différents partenaires, ces capsules permettront aux auditeurs de CJSO de découvrir la riche histoire de leur radio.

Lancement d’un livre le 16 juin

Le mardi 16 juin, entre 7h et 9h en direct de l’émission "Dans nos pantoufles sur nos ondes", la radio procédera au lancement d’un livre sur les 75 ans de CJSO.

Écrit par la rédactrice et historienne Catherine Objois de "Cournoyer publications", il sera mis en vente au coût de 20$ la journée même à CJSO et à la librairie Marcel Wilkie. Les festivités soulignant le 75e anniversaire de CJSO débuteront mardi 16 juin.