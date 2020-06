Les vignettes de stationnement pour les rampes de mise à l’eau disponibles

Pour tous les utilisateurs des rampes de mise à l’eau municipales, il faut noter que la vente de vignettes de stationnement est maintenant commencée. La Ville de Sorel-Tracy les invite à se présenter au service des loisirs (3015, place des Loisirs) afin de recevoir une vignette au coût de 35 $.

La carte accès Sorel-Tracy et le certificat d’immatriculation du véhicule (les deux au même nom) sont exigés pour l’achat de la vignette. Le service des loisirs est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi de 8 h à midi.

Les citoyens qui utilisent les rampes de mise à l’eau auront jusqu’au 1er juillet pour se procurer la vignette de stationnement. Après cette date, des constats d’infraction pourront être émis aux utilisateurs sans vignette.

Pour rappel, il est possible de procéder au renouvellement ou à l’émission de la carte accès Sorel-Tracy au service des loisirs. Pour plus de renseignements sur les vignettes ou la carte accès Sorel-Tracy, communiquer avec le service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400 ou par courriel à [email protected] .