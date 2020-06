L’Hôtel-Dieu de Sorel accueille un nouvel appareil IRM

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est se « réjouit » de l’annonce de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec d’autoriser l’acquisition d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Cet appareil permettra de continuer à augmenter les soins et services de proximité pour la population du RLS Pierre-De Saurel en plus de contribuer à la précision des diagnostics lors des investigations.

L’ajout de cet équipement médical spécialisé favorisera par ailleurs le recrutement médical autant en médecine spécialisée qu’en médecine de famille.

Selon les estimations, l’appareil d’IRM permettra de faire 3150 examens la première année, 3465 la deuxième année et 3812 la troisième année suivant son acquisition.

Les prochaines étapes du projet seront la construction de l’agrandissement de l’hôpital qui abritera l’IRM, son achat et son installation à l’Hôtel-Dieu de Sorel. Ce processus peut dès maintenant aller de l’avant.

«L’ajout de cet appareil à nos équipements médicaux spécialisés augmentera encore plus les soins et services de proximité offerts à la population de Sorel-Tracy, explique Louise Potvin, présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est. À l’heure actuelle, 83% de la clientèle du RLS Pierre-De Saurel reçoit déjà ses soins et services localement et l’acquisition d’un appareil IRM permettra d’augmenter cette proportion.»