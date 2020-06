Carrefour naissance-famille adopte une nouvelle formule pour la période estivale

Toujours dans l’objectif d’offrir un service de qualité en cette période de pandémie aux parents et futurs parents de la région, le Carrefour naissance-famille travaille actuellement sur une nouvelle formule pour la période estivale.

Du répit pour nos familles

« Nous souhaitons toujours offrir le meilleur des services aux familles et nous savons que pour certains parents, un moment de répit est essentiel », souligne Julie Naud, directrice générale à Carrefour naissance-famille.

« Dans le contexte actuel dû à la Covid-19 et aux mesures sanitaires qui nous est imposées, nous avons dû prendre certaines décisions et fonctionner par priorités, ajoute-t-elle. À la suite de demandes de partenaires et de parents, nous avons pris la décision d’offrir le service de la halte-garderie communautaire sous une formule très restrictive qui nous permet d’accueillir un certain nombre d’enfants en toute sécurité et aussi, offrir une sécurité aux éducatrices qui seront avec les enfants. La sécurité des enfants et de nos employés est une priorité pour le Carrefour. »

Martin Faucher, agent à l’accueil et aux communications précise : « Le répit sera par bloc. Nous avons modifié le ratio, mis en place des mesures sanitaires strictes. On a tout revisité pour s’assurer que la sécurité des enfants demeure au premier plan. Les places, qui affichent complet, ont été minutieusement sélectionnées par l’équipe. Il sera toutefois possible pour les familles de s’inscrire à la halte-garderie régulière en septembre, dépendamment de la situation, car elle est évolutive. La période d’inscription pour cet automne sera possible en août. »

Des rencontres virtuelles pour les pères de la région

Le groupe de pères "Le Boomerang" n’est pas en reste. Des rencontres Zoom sont offertes chaque semaine pour la période estivale. Si vous êtes un papa, que vous aimeriez vous y joindre ou obtenir de l’information, contactez Catherine Parenteau au 450 743-0359 au poste 31. C’est gratuit.

Cours prénataux : Prochain groupe le 8 juillet prochain

Le Carrefour naissance-famille offre toujours les cours prénataux en ligne. La prochaine cohorte débute le 8 juillet prochain. Informez-vous auprès de Martin Faucher en téléphonant à l’organisme au poste 21.

Suivi en allaitement

Un suivi téléphonique en allaitement est possible. Si vous avez des questions, des besoins particuliers ou vous souhaitez simplement être accompagnée par une fée marraine, contactez Joanie Lafrance au 450-743-0359 poste 29 ou par courriel à [email protected] C’est gratuit.

Ateliers de stimulation parent-enfant

Carrefour naissance-famille se penche actuellement sur des façons d’offrir des ateliers de développement parent-enfant, toujours selon les mesures et les recommandations de la santé publique. Surveillez leur page Facebook pour être à l’affut des actualités de l’organisme!

Soutenez l’organisme en ce temps de crise

Vous avez la mission du Carrefour naissance-famille à coeur et vous aimeriez soutenir l'organisme en cette période de pandémie? En tant qu'organisme de bienfaisance, chaque don a son importance et contribue à faire une différence réelle dans la vie de nos familles d'ici. Vous pouvez faire un don via Paypal au www.carrefournaissancefamille.com. Pour un don de 50,00$ et plus, un reçu de charité sera offert.