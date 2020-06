Les "Aînés actifs" sont de retour dans les parcs de la région

La MRC de Pierre-De Saurel annonçait le 29 mai dernier le retour de l’activité Aînés actifs, mais en mode virtuel. Avec les nouvelles directives émises par les autorités de la santé publique, l’activité Aînés actifs sera de retour dans les parcs de la région dès le 15 juin.

Certaines règles devront être respectées, telles que de rester à la maison si une personne présente des symptômes, a reçu un résultat positif ou est en contact étroit avec un cas de COVID-19, de respecter en tout temps la règle de distanciation physique, de se laver les mains fréquemment et de limiter les accessoires ou équipements personnels au strict minimum : bouteille d’eau et serviette.

Les personnes intéressées par cette activité gratuite peuvent s’informer directement auprès de leur municipalité, ou encore visiter le site web de la MRC : http://mrcpierredesaurel.com/aines-actifs.

L'activité s’adresse aux aînés et à leur famille et proposant de l’animation par un professionnel de l’activité physique dans les parcs de la région. Aînés actifs favorise le vieillissement actif sur le territoire. Il s’agit d’ailleurs d’une initiative qui figure dans le plan d’action de la Politique régionale des ainés.

Rappelons que l’initiative vient de la MRC de Pierre-De Saurel en partenariat avec le Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de la Montérégie Est, et est réalisée en collaboration avec les

municipalités participantes : Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel et Yamaska.