L'activité "Aînés actifs" débutera ce mardi 23 juin

L'activité consacrée aux aînés qui souhaitent bouger aura lieu les mardis et jeudis de 9h à 10h au parc Regard-sur-le-Fleuve. Aucune inscription n’est requise.

«Aînés actifs» est un entraînement en plein air avec des exercices variés s’adressant aux personnes de 50 ans et plus, de tous les niveaux de condition physique, offert gratuitement et animé par un spécialiste de l’activité physique du centre sportif du cégep de Sorel-Tracy.

En cas de pluie, les activités se tiendront au gymnase Espace sportif Desjardins du cégep de Sorel-Tracy. La décision sera prise la veille à 15h.

Si personne ne se présente à l’heure indiquée, la séance sera annulée.

Pour consulter les recommandations spécifiques à la COVID-19 à suivre avant de participer à l'activité, cliquez ici

Pour plus e renseignements, communiquer avec le service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.