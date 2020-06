Entraves majeures sur le réseau autoroutier du 26 au 29 juin

Mobilité Montréal a informé que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 26 juin, notamment dans le corridor de l’autoroute 10 Ouest et de l’autoroute 15 nord, incluant le pont Samuel-De Champlain en direction de Montréal, et dans les secteurs de l’échangeur Turcot et du pont Honoré-Mercier. Ces secteurs sont à éviter.

La coordination de ces fermetures permet l’avancement de plusieurs chantiers d’importance en limitant le nombre de périodes d’entraves majeures, entre autres dans l’axe de l’autoroute 10 et de l’autoroute 15, à Brossard et à Montréal.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l’actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Pont Samuel-de Champlain, Axes A-10 et A-15

Signature sur le Saint-Laurent (SSL) procédera à des travaux sur le pont Samuel-De Champlain et les différentes approches, entraînant la fermeture du pont en direction de Montréal. Le Réseau express métropolitain (REM) en profitera notamment pour réaliser des travaux au niveau de la station Du Quartier et sur l’autoroute 10 en direction ouest, à Brossard.

Le Canadien National (CN) réalisera quant à lui des travaux aux abords du pont Victoria, à la hauteur de l’autoroute Bonaventure. Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) en profiteront pour réaliser des travaux sur l’autoroute Bonaventure.

De vendredi 23 h à lundi 5 h:

- Fermeture complète des voies rapides et de la voie de desserte de l’A-10 Ouest, entre la sortie 11 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) à Brossard et l’entrée de l’A-10 Ouest (Bonaventure) à Montréal, incluant le pont Samuel-De Champlain.

- Fermeture complète de l’A-15 Nord, entre les boulevards Gaétan-Laberge et De La Vérendrye.

- Fermeture complète de l’A-10 Ouest (Bonaventure) entre la sortie 2 (Port de Montréal) et l’entrée de l’avenue Pierre-Dupuy.

o Sur l'A-10 Ouest entre l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge et la sortie 2 (Port de Montréal), une voie de circulation sera disponible seulement.

- Détour à partir de l’A-30 : via l’A-30 Est et la R-116 Ouest vers les ponts Victoria et Jacques-Cartier ou poursuivre jusqu’à l’A-20 Ouest/A-25 Nord et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

- Détour à partir de la R-132 : utiliser les ponts Victoria ou Jacques-Cartier.

- À partir de L’Île-des-Sœurs : la circulation locale sera uniquement possible sur l’A-15 Nord entre L’Île-des-Sœurs et le boulevard Gaétan-Laberge.

o Aucun accès au pont Samuel-De Champlain en direction de Montréal ne sera disponible dans ce corridor.

Échangeur Turcot et Axe A-15

Le ministère des Transports informe également les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place dans l’échangeur Turcot afin de poursuivre notamment des travaux de bétonnage.

De vendredi 23 h à lundi 5 h

- Fermeture complète de l’A-15 Nord dans l’échangeur Turcot.

- Fermeture de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-20 Est à l’A-15 Nord.

- Fermeture de l’entrée de l’A-15 Nord en provenance de la rue Saint-Jacques.

- Fermeture de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de la R-136 Ouest (A-720) à l’A-15 Nord.

o Cette bretelle sera ouverte à la circulation samedi de 6 h à 22 h.

De vendredi 22 h à lundi 5 h

- Fermeture de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-15 Sud à la R-136 Est (A-720).

- Fermeture de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-20 Est à l’A-15 Sud.

Pont Honoré-Mercier et Axe R-138

Le ministère des Transports informe également les usagers de la route de la mise en place d’une circulation à contresens sur le pont Honoré-Mercier afin de poursuivre des travaux de maintien.

De vendredi 23 h à lundi 5 h

- Fermeture complète du pont Honoré-Mercier en direction de la Rive-Sud (R-138 OUEST) et circulation à contresens – 1 voie par direction – sur le pont en direction de Montréal.

o Fermeture de la bretelle menant de la rue Airlie à la R-138 Ouest.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Le Quebec511.info est un outil nécessaire pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.