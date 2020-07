Un circuit d’hébertisme dans les arbres verra le jour au parc De Grandpré

Dans le cadre de la réfection majeure du parc De Grandpré, un circuit d’hébertisme en hauteur dans les arbres sera installé au cours des prochaines semaines et devrait ouvrir au public à la fin juillet.

Ce parcours, qui pourra être utilisé par les enfants et les jeunes ados, comprendra divers modules: une tyrolienne, des poutres d’équilibre et des passerelles suspendues. Les employés de la Ville ont débuté récemment les travaux d’aménagement du parc pour accueillir ce tout nouveau circuit.

Par ailleurs, en plus de cette nouvelle installation, la réfection du parc De Grandpré comprendra également, d'ici un an, l’implantation d’un chalet de service avec toilettes, l’aménagement de sentiers, l’ajout de nouveaux modules de jeux, de mobilier de parc et de bacs à jardins ainsi qu’une mise à niveau du système d’éclairage. La rénovation du parc représente un investissement d’environ 200 000$.

Pour plus d’informations, communiquer avec le service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400 ou par courriel à [email protected].