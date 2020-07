Nouvelle plateforme et nouveaux horaires pour le service de taxibus

Afin de répondre aux besoins de sa clientèle, le service Taxibus annonce deux nouveautés, un horaire bonifié et une nouvelle plateforme de réservation en ligne.

L’horaire bonifié, en vigueur dès le lundi 13 juillet, comprend l’ajout de trois nouveaux départs en semaine, à 21 h 15 du lundi au mercredi et à 13 h 45 et à 15 h 45 du lundi au vendredi.

Il comprend également l’ajout de huit nouveaux départs la fin de semaine en étendant ses heures de 7 h 25 à 21 h 15, où un départ est offert chaque heure.

De plus, afin de faciliter les réservations, le service Taxibus se dote d’une toute nouvelle plateforme qui permettra aux usagers de faire des réservations, modifications et annulations en ligne au www.taxibus-reservations.ca. Cette plateforme sera accessible dès le 13 juillet via ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.