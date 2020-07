Carrefour naissance-famille: l’édition automne-hiver des Trésors de Taquine est annulée

Cette activité de financement au profit de la mission du Carrefour naissance-famille est officiellement annulée en raison de la pandémie de la COVID-19.

Compte tenu des directives gouvernementales entourant la Covid-19, que la situation peut être évolutive à tout moment, et par respect pour les bénévoles et acheteurs des Trésors de Taquine, l’édition automne-hiver 2020 qui devait avoir lieu à la fin du mois d’août, est annulé.

« Ce n’est pas avec gaité de cœur que nous avons dû prendre cette décision. C’est une activité de financement qui est important pour le Carrefour naissance-famille, mais elle ne sera jamais aussi importante que la santé de nos bénévoles et participants... », explique Julie Naud, directrice générale à Carrefour naissance-famille.

Le comité organisateur travaille actuellement à la bonification de la logistique pour les prochaines éditions du Marché aux puces. « Cette pause sera bénéfique. On va prendre ce temps d’arrêt pour mieux revenir. On sera de retour en force pour la prochaine édition », précise Martin Faucher, agent à l’accueil et aux communications à Carrefour naissance-famille.

Pour l’édition printemps-été 2021, la page Facebook du Carrefour naissance-famille donnera les informations.



Donner au suivant



Si la mission des Trésors de Taquine vous tient à cœur et que vous avez ou déjà eu recours aux services du Carrefour naissance-famille et vous aimeriez donner au suivant, à votre tour, il est possible de faire un don en toute sécurité via Paypal au www.carrefournaissancefamille.com ou en personne, directement à l’organisme.

Chaque don a son importance et contribue à faire une différence réelle dans la vie de nos familles d’ici. Pour un don de 50 $ et plus, un reçu de charité sera offert.