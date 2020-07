La campagne 2020 de sensibilisation à la sécurité routière est lancée

La Ville de Terrebonne et le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion lancent leur campagne 2020 de sensibilisation à la sécurité routière sous le thème : Partageons la route, tout simplement.

« Chaque année, il est important de rappeler l’importance d’adopter des comportements courtois et responsables pour assurer un partage de la route sécuritaire entre les divers utilisateurs, soit les piétons, les cyclistes et les automobilistes. De plus, avec la COVID-19, nous voyons depuis quelques mois une augmentation du nombre de marcheurs dans les quartiers résidentiels et sur les artères principales », a commenté Marc Brisson, directeur du Service de police intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion.

Au fil des prochaines semaines et mois, plusieurs panneaux de sensibilisations seront disposés sur le territoire. Ces derniers mettront l’accent sur divers messages destinés aux piétons, cyclistes, écoliers, de même que des rappels concernant la vitesse et la consommation interdite d’alcool ou de drogue lorsqu’on est au volant d’un véhicule.

À cela s’ajouteront notamment des messages sur les enseignes électroniques de la Ville, sur le site Internet et les réseaux sociaux.

Les piétons, notre priorité

Cette année encore, une attention particulière sera portée sur la sécurité des piétons. Bien que ces derniers aient priorité lorsqu’ils traversent aux intersections désignées, la Ville rappelle quelques bons comportements à adopter par les marcheurs :

Respectez les feux de signalisation ;

Évitez de traverser la rue en regardant votre cellulaire ;

Traversez aux endroits indiqués ;

Assurez-vous que le conducteur du véhicule vous a bien vu avant de traverser.

Des outils de sensibilisation seront déployés pour informer les citoyens quant aux intersections particulières où piétons et automobilistes doivent cohabiter en toute sécurité. Également, des panneaux temporaires seront affichés dans le secteur du Vieux-Terrebonne, où la circulation automobile a été modifiée cet été avec l’aménagement d’espaces animés en raison du déconfinement.

« Tous les utilisateurs ont une part de responsabilité. Veiller l’un sur l’autre est à la base d’une communauté harmonieuse où il fait bon vivre. Ensemble, en faisant preuve de civisme et de vigilance lors de nos déplacements, nous pouvons éviter des accidents et sauver des vies », a fait savoir Dany St-Pierre, président de la Commission de la sécurité publique.

Diminution des accidents concernant les piétons ou cyclistes

Selon les statistiques 2019 du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion, il y a eu une diminution de 22 % du nombre d’accidents impliquant un piéton ou un cycliste par rapport à l’année 2018. En ce qui concerne les accidents impliquant des cyclistes seulement, il y a eu une diminution marquée de 38 % par rapport à l’année précédente. La cause probable principale la plus fréquente lors d’un impact entre un véhicule et un piéton ou un cycliste est l’inattention (n’a pas vu).

Également, au cours de la dernière année, on ne dénombre aucun accident avec décès ou blessé grave. La nature des blessures constatées était d’ordre mineur.

Les citoyens sont invités à consulter le Code la sécurité routière disponible sur le site Internet de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Les policiers remettront des constats d’infraction en cas de non-respect.