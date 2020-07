Travaux rue Lambert: à compter du 3 août pour 8 à 10 semaines

La Ville de Sorel-Tracy effectuera des travaux de génie civil sur la rue Lambert (entre la rue Tétreau et la rue Turcotte) à compter du 3 août 2020. Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h, pour une période de 8 à 10 semaines, selon la météo.

Ces travaux consistent à refaire les conduites d’aqueduc et d’égout au complet, remplacer les entrées d’eau et d’égout, les puisards et construire une nouvelle structure de rue avec un nouveau pavage.

Impacts sur les usagers

Selon l’avancement des travaux, la circulation locale sera permise pour les résidents du secteur.

Les véhicules d'urgence auront accès en tout temps au chantier.

Les collectes de matières recyclables (bac bleu), déchets (bac noir) et de matières organiques (bac brun) auront lieu comme à l'habitude.

L'accès aux livraisons du courrier et autre sera contrôlé par le contremaître du chantier selon les cas.

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez contacter le Service de la planification et du développement urbain au 450 780-5600 poste 5690.